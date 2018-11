Det er den sidste dag i det velkendte liv. Onsdag 9. august 2017 synes alting endnu at pege fremad. Kim vågner i sine forældres hus ved kysten syd for Trelleborg i Skåne. Om et par timer vil hun i sin mors gamle bil hente sin danske kæreste, Ole, på stationen, så de sammen kan køre til Kullen og se kunstneren Lars Vilks skulptur ’Nimis’ lavet af drivtømmer. Og om aftenen skal de spise middag med familien på havnen i Trelleborg.

Det er første gang, Kims forældre skal møde Ole. De to har kendt hinanden i et års tid. Under middagen fortæller de, at de vil besøge Grønland til foråret. Og om en uge flyver de til Beijing. Flytter sammen i Kinas hovedstad simpelt hen. Han for at studere, hun for at arbejde som journalist. For, som Kim næste dag siger til sin mor i telefonen fra København:

»Det her er for livet, så du kan lige så godt vænne dig til det«.

Planer er der nok af. Og en overflod af tid at virkeliggøre dem i. Men før noget af alt dette kan ske, er der den onsdag morgen i august 2017 lige en enkelt ting, hendes far skal have på plads.

Det årlige familiefoto.

»De er alle sammen taget herude ved havelågen«, siger Joachim Wall, da vi står skulder mod skulder i den snævre gang i huset ud for Kims værelse og betragter væggen med fotografier.

»Vi var ved at bygge til dengang, kan du se«, smiler den store mand med et nik mod det første foto helt oppe i væggens venstre hjørne, hvor Kim er spæd og hendes lillebror, Tom, endnu ikke født.

Der er 31 fotografier. Med samme motiv. Familien Wall stående ved en låge i stakittet til haven med huset i baggrunden. Et billede af tiden, der går. Det unge par med deres spæde datter. Lillebror Tom, der snart dukker op og et par billeder senere er vokset sin søster over hovedet. En hund, der kommer til. Og længere henne i rækken bliver erstattet af en anden.

»Her kan du se, at billedet er printet«, smiler Joachim, der er gammel pressefotograf. »Det holder ikke farverne«, siger han.

Sproget er drævende skånsk. Stemmen lidt hen ad Max von Sydows. Med en egen eftertænksom alvor, der gerne venter, indtil det rette ord dukker op.

»Og her har du nummer 30«, peger han i nederste højre hjørne, hvor hele familien står samlet foran lågen ind til haven og smiler ubekymret i morgenlyset – Kim mellem sine forældre i sort trøje, nederdel og hvide sneakers, lillebror Tom med hunden i snor.

»Det er taget … dagen inden«, siger Joachim.

På en række for sig selv – centreret under alle de andre – hænger det seneste foto. Nummer 31. Taget 9. august i år. Med Ingrid og Joachim og Tom, der står og gør V-tegn med fingrene.

»Det lavede Kim altid«, siger Joachim.

»Ja, ikke på mine billeder. For jeg har altid sagt: Hold op med det«, griner han.

Nu er det blevet et emblem i sig selv. En måde for familie og venner at leve videre på uden Kim, men for hende. Når Ingrid og Joachim skriver på Messenger, signerer de med V-tegnet.

»Og vi har lige bestilt en hel masse badges med det«, siger Joachim og fanger, før vi rømmer den snævre gang, mit blik ud af øjenkrogen.

»Det her føles jo stadig som en meget surrealistisk film. Som noget, man … drømmer«, kommer det så.

»Og man vil jo bare … vågne«.