Line Kjeldsen Jensen bliver kultdyrket for at vise sine skrigende unger og hængepatter frem

Tegneren Line Kjeldsen Jensen har et lyst sind.

Hun har aldrig rigtig bekymret sig om penge. Har ikke ligget søvnløs, hvis vaskemaskinen gik i stykker, eller hvis hun ikke har haft så meget arbejde og derfor ikke så meget at leve for.

Hakuna matata. Det hele løser sig.

Men i 2017 ændrede det sig. Line Kjeldsen Jensen blev nomineret til to Ping-priser, de danske tegneres svar på en Bodil eller Cavling, for sine tegninger delt på Instagram af en kaotisk hverdag og for bogen ’Hver dag begynder det forfra’. Og hun fik et arbejdslegat på 50.000 kroner fra Statens Kunstfond til at lave en mere. Pludselig var hun omdrejningspunkt for kultdyrkelse for sine sjovbitre skildringer af en hverdag med børn og omrejsende musikermand.

Hun var blevet et idol blandt forældre og barslende for at hænge sit beskidte vasketøj og dårlige vaner til offentlig skue. Børn, der skreg, en politisk ukorrekt mor, der humpede sig gennem hverdagen for at overleve. Folk var så vilde med Line Kjeldsen Jensen, at de købte hendes tegninger. Nogle ville endda gerne have lov til at bruge det, hun sagde, på noget porcelæn.

Kort opsummeret havde Line Kjeldsen Jensen i 2017 virkelig tur i den.

Og hun kunne slet ikke holde det ud.

»Andet oplag af min bog var ved at være udsolgt, og hver gang jeg kiggede ned i den der kasse, der blev mere og mere tom, fik jeg simpelthen sådan en knude i maven. Den naturlige ting ville være at blive glad, men jeg blev lammet af skræk. Faktisk blev jeg flere gange ramt af panikangst«, siger Line Kjeldsen Jensen.

»Så meget, at jeg måtte gå hen og tale med sådan nogle psykologtyper. Jeg havde ellers aldrig haft angst før eller noget, der minder om det. Men lige der var jeg klar til at lukke det hele ned«, siger hun.

Hun sidder på en lyserød Trip Trapp-stol i sin stue i et hvidt hus i landsbyen Hjelm på Møn.

Tegneren Line Kjeldsen Jensen har gjort en karriere ud af ikke at klare alting helt perfekt og udstille det bagefter. Foto: Peter Hove Olesen

Med et åbent ansigt, brune øjne og en afglans af opvæksten i et pænt gymnasielærerhjem i Aarhus i stemmen.

Hun er ikke typen, man skal trække ordene ud af. Tværtimod. Hun lider af en form for ’Ærlighedstourettes’, som hun selv omtaler det. Hvis man spørger, svarer hun. Ærligt. Og omfangsrigt.

Også selv om det kommer til at fremstille hende i et dårligt eller kikset lys.

Og når jeg nu har spurgt til succesen, må hun svare, som det er: Hun er ved at lære at vænne sig til den. Prøver at »owne det«. Men mest af alt kan hun ikke lide det.

»Jeg er bare ikke på den måde vant til, at folk lytter til det, jeg siger. Jeg er mere sådan en, der står i baggrunden og iagttager og så tager hjem og snakker om det bagefter«, sige hun.

Eller tegner det. Og kender du Line Kjeldsen Jensens univers godt allerede, kommer du sikkert heller ikke til at læse noget her, du ikke kender til på forhånd. Ingen spændende hemmeligheder eller noget fundet frem fra sjælens inderste gemmer.

For de mest personlige tanker, de største nederlag, tvivlen, hverdagsbøvlet, alt det, vi typisk ikke deler med andre end måske vores allernærmeste, er det, Line Kjeldsen Jensen er tæt på at kunne leve af.

Cirka en gang om dagen smider hun de mentale gevandter foran dem, der kunne tænke sig at følge med i hendes liv. Tegningerne afspejler for tiden Line Kjeldsen Jensens kamp for at acceptere, at det, hun laver, faktisk har en seriøs plads blandt landets andre tegnere og billedkunstnere. Ja, at det i det hele taget hører hjemme blandt alle de andre seriøse beskæftigelser, voksne mennesker kan have. Gymnasielærer. Læge.

Tegningerne handler om alt fra noget så alvorstungt som hendes ældste datters tab af sin far, der døde for snart to år siden, og til at blive stresset af at skulle nå til yoga for at stresse af.

Hun tegnede mig, så snart jeg var ude af døren, og avisens fotograf, da han var på besøg et par dage senere.

Tegning:: Line Kjeldsen Jensen Politikens fotograf var dårligt tilbage på redaktionen, før han var at finde i Line Kjeldsen Jensens tegneserie på Instagram.

Politikens fotograf var dårligt tilbage på redaktionen, før han var at finde i Line Kjeldsen Jensens tegneserie på Instagram. Tegning:: Line Kjeldsen Jensen

Det er på tegneblokken, at Line Kjeldsen Jensen fremkalder dagens følelser og oplevelser.

Og netop evnen til at iagttage, til at absorbere levet liv og gengive almenmenneskelige følelser i hverdagssituationer har gjort Line Kjeldsen Jensens tegninger populære. Det og så ærligheden.

Udfordringen fra en veninde

I dag sender hun sine tegninger ud til omkring 12.000 følgere på Instagram, hun har sin egen netbutik, laver udsmykningsopgaver og kan kalde sig en prisbelønnet tegner.

Men for at forstå Line Kjeldsen Jensens lynkarriere inden for tegnerfaget, må man først forstå, at det slet ikke var et forsøg på en karriere.

Da hun var på barsel med sit tredje barn, Solvej, var hun temmelig træt af det hele. Mildest talt. Hendes mand, Rune Kjeldsen, der er musiker, var på turne og kun hjemme et par dage om ugen. Ud over Solvej var der også to andre børn, hvoraf den ene var teenager.

Og en ’lortefod’ hun ikke kunne gå på, så livet som de facto enlig mor »blev ren overlevelse«. Inden da havde hun i ti år været selvstændig grafisk designer, men var ikke sådan rigtig begejstret over sit arbejde. Eller god til det, siger hun. Siden hun forlod Grafisk Højskole, havde hun ikke rigtig rykket sig. Hun havde sine faste kunder, »der syntes, jeg var sød og afleverede til tiden«, hun var ikke så besværlig heller, siger hun. Hvis nogen ville have noget i grønt i stedet for blåt, så fint nok.

Det var alligevel ikke noget, hun levede og døde for dengang omkring 2016.

Alt det gik hun en dag og sagde til en veninde. Brokkede sig lidt over sit livs stilstand. Veninden spurgte, hvad hun så ville. Jamen Line Kjeldsen Jensen kunne godt se sig selv få nogle flere illustrationsopgaver.

Hun havde engang været ret god til at tegne, men gennem 10 års liv med børn var hun kommet fra det igen. Veninden holdt hende op på det og udfordrede hende til at tegne noget hver dag i 100 dage og lægge den ud på Instagram, så veninden kunne holde øje.