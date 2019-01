Roman om muslimsk undertrykkelse inspirerer kvinder i Danmark til oprør: »Sara Omar sætter alt på spil. Og hun gør det for os alle sammen«

M’sfar slog første gang, da hun var 10: En flok børn havde ringet på for at høre, om hun ville lege, og selv om hun skyndsomt havde lukket døren efter at have ymtet, at det »nok ikke var så godt i dag«, var det nok: Der havde været drenge ved hoveddøren og spørge efter hende.

Det blev de første tæsk, siden tog brødrene over, og sådan ville livet være fortsat, hvis det ikke havde været for en hændelse på det litterære parnas 30. november 2017. Da udkom Sara Omars roman ’Dødevaskeren’, en usminket fortælling om undertrykkelse, tvang og vold i et strengt muslimsk miljø.

Da jeg havde læst, sad jeg bare tilbage med lysten og viljen til at kæmpe M, muslimsk kvinde

Fra dag 1 var forfatteren blevet de kulturelt og religiøst undertrykte og før så tavse kvinders stemme. I løbet af bare én måned blev bogen og budskabet om, at nok er nok, solgt i uhørte 50.000 eksemplarer, og nu fortæller M, hvis identitet er redaktionen bekendt, og en række andre læsere af Sara Omar, at de ikke bare har læst og tænkt. Romanen har også fået dem til at hæve deres egne stemmer i det, der ligner et voksende oprør. Kvinder, der før har bidt ydmygelser og smerte i sig, har med romanen indset, at de kan ændre noget: De kan sige fra.

»Det kræver mod og styrke at turde skrive en sådan roman«

Da den 22-årige M stak af hjemmefra for et lille års tid siden, var det således ikke bare tandbørste, penge og mobil, der hastigt blev pakket ned, da hun for sidste gang forlod sit hjem. I tasken lå også Sara Omars ’Dødevaskeren’.

Fakta Anonymitet Flere af kvinderne, Politiken har talt med, har betinget sig anonymitet og optræder med et enkelt bogstav, dels fordi deres familier har bedt om det, dels fordi de er i fare, hvis deres navn kommer frem. Politiken er bekendt med kvindernes identitet.

Også andre kvinder fra kurdiske og strengt traditionelle muslimske miljøer i Danmark og Norden, som Politiken har talt med, fortæller, at de har fået mod til at rykke efter at have været til foredrag med Sara Omar eller læst hendes roman. Romanen har hjulpet dem til enten at tage det sidste skridt til et begyndende oprør – eller til ligefrem at flygte.

’Dødevaskeren’ er den modigste bog, der er udgivet i år

Det bliver i familien

I dag er M installeret i et safe house på en hemmelig adresse et sted i Danmark. Hun er rædselsslagen for, at familien skal finde hende, så selv ikke hendes landsdel må fremgå, understreger den unge pige, der efter en flugt fra sin familie har fået ny identitet og nyt hemmeligt telefonnummer.

»Jeg tør ikke sige noget, der kan afsløre, hvor jeg er«, siger hun med lavmælt stemme.

»Jeg vil nok altid være bange for at stole på nogen og blive lokket i en fælde«.

En lille drøm om at slippe fri har simret i årevis. Men flugten blev til, efter at hun i al hemmelighed havde læst Sara Omars roman. Den kastede et nyt lys over en barndom og ungdom underkastet mandlige tyranner.

M, der er født i Danmark af irakiske forældre, registrerede selv meget tidligt, at hendes familie ikke levede som legekammeraternes familier.

»Min mor havde virkelig ikke en stemme. Hun blev undertrykt og slået, og at slå var ikke, hvad jeg forstod ved god opførsel. Men hun sagde aldrig noget udadtil, og allerede som meget lille forstod jeg, at sådan noget holdt man for sig selv«.

Da M blev 9-10 år, vendte faren også undertrykkelsen mod hende. Hun måtte ikke gå på legepladsen, hun måtte ikke sove hos veninder, hun skulle skynde sig hjem fra skole. Og den dag, da flokken af børn stod ved hendes dør, eskalerede det:

Klassekammeraterne ville have hende med ud at lege, og hun var hurtig til at sige: »Ikke lige nu«:

»Jeg vidste godt, at jeg ikke måtte«, siger hun.

Hun lukkede døren og vendte sig om. Der stod hendes far.

»Og så blev jeg ramt af den største lussing. Sådan begyndte det. Fordi der havde været drenge med for at spørge«.

Da M blev ældre, begyndte også de tre større brødre at slå og tage del i den sociale kontrol. De sparkede, og de slog »med hænderne, med lysestager, med grydeskeer, eller hvad det var«.

»Det var et helvede. Det var, som om de mente, at de var ansvarlige for at opretholde mit ry som ærbar kvinde. Var der nogen, der så mig ude efter klokken 18-19-stykker, betød det for dem prostitution«.

Fakta Sara Omar og ’Dødevaskeren’ Sara Omar, 32 år, menneskeretsforkæmper, forfatter og studerende i statskundskab. Født i Kurdistan, bosat i Danmark siden 2001. Udgav i 2017 romanen ’Dødevaskeren’, der foreløbig er solgt i over 80.000 eksemplarer herhjemme. Den er derudover solgt til Norge, Sverige, Serbien, Island og Frankrig, og flere lande kommer til, oplyser Politikens Forlag.

I 8. eller 9. klasse fulgtes hun med en flok piger og drenge fra skole. De skulle samme vej, der var ikke andre veje, og hun kunne ikke undgå at gå ved siden af dem, fortæller hun. Men en af brødrene så det:

»Da jeg kom hjem fik jeg ufattelig mange tæsk. De tog kvælertag, og de truede med at sende mig til Irak eller slå mig ihjel«.

Det faldt hende ikke ind at afsløre overgrebene udadtil:

»Jeg skammede mig og var flov: Jeg ville ikke være hende, der fik tæsk af mine brødre – eller hende, hvis mor var tavs om det, fordi hun ikke turde tage mig i forsvar«.

Romanen blev dråben

Det fortsatte til en dag for et lille års tid siden, da M lod, som om hun gik af sted til sin uddannelsesinstitution som sædvanlig. Men i tasken lå det tøj, hun kunne pakke ned, tandbørsten, mobilen og lidt penge.

Og så lå der en bog, hun lige havde læst: Sara Omars ’Dødevaskeren’.

Hun havde købt den i hemmelighed, bundet den ind, så omslaget ikke kunne ses, og hun havde læst den i smug, rædselsslagen for at blive opdaget.

»Da jeg havde læst, sad jeg bare tilbage med lysten og viljen til at kæmpe. Jeg vidste, at jeg ikke ville finde mig i mere. Den bog gjorde et kæmpe indtryk«.

Kort efter stak M af. Ringede til et krisecenter og blev kørt videre til et safe house, og der har hun boet siden.

»Jeg nåede at flygte, inden det brændte helt på: Mine forældre havde allerede fundet en, jeg skulle giftes med«, siger den 22-årige.

Var der nogen, der hjalp dig med at tage det svære skridt – at flygte?

»Sara Omars bog, faktisk«, siger hun stille.

»Jeg følte en genkendelighed. Jeg kunne mærke, at hun kæmpede en kamp, alle andre er tavse om«.

M har ikke før oplevet »sådan et forbillede«.

»Sara Omar pynter ikke på noget. Hun er ærlig. Og hvis man vil stå i front og ændre noget, må man lige netop sige det, som det er, i stedet for at komme med halve sandheder for ikke at plette en kulturs ry. Det kræver mod, og det har hun«.

M har, efter at hun kom på safe house, været til et foredrag med forfatteren, og hun mærkede »en oprigtig, ægte kampgejst og blev meget rørt«. Men selv har hun det stadig skidt her mange måneder efter flugten. Hun er bange for at blive fundet og slået ihjel, hun er bange for, at faren og brødrene lader det gå ud over moren, og hun savner sin mor, men tør ikke ringe.

»Det er noget af det, der gør mig mest ked af det. Men min mor blev passiv, fordi hun var bange, og hun endte med at undertrykke mig. Når du ikke kender andet end ondskab, kan det være svært at give andet. Sådan vil jeg ikke ende med at blive«.

Mødet med en roman blev dråben.

»Og det er blevet min drøm nu: at føle mig tryg og få så stabilt og rart et liv, at jeg også kan hjælpe andre i samme situation«.

En kop med vand

At skønlitteratur kan rejse mod til at sige fra har også en anden herboende kvinde med baggrund i traditionsprægede religiøse miljøer oplevet. 33-årige Ghada Hillawi, der kom til Danmark fra Irak i 2001, tager imod i en Aarhus-lejlighed med dristig kunst og kærlighedsplakater på væggene og Schumanns cellokoncert i højttalerne. For hende er der to afgørende inspirationer: Sara Omar. Og en kvindelig marokkansk forfatter, der nu bor i Norge, Zakia Khairhoum.

Foto: Mikkel Berg Pedersen OPRØR. Ghada Hillawi kalder Sara Omar en rollemodel. En roman som ’Dødevaskeren’ kan få kvinder til at indse, at »man ikke skal blive ved med at finde sig i det«, siger hun. Da hun selv havde læst, tog hun opgøret med sin mor.

Den sidste læste Ghada Hillawi først, og den skubbede til en fornemmelse, hun allerede havde:

»Fra jeg var lille pige, havde jeg set, at der blev gjort forskel på piger og drenge. Min far sagde engang, at jeg skulle være kvinde i huset, og han mente det som noget godt, men jeg begyndte at græde. Jeg vidste, at jeg ikke ville leve det liv, min mor levede«.

Sara Omar sætter alt på spil og er meget modig. Og hun gør det for os alle sammen Ghada Hillawi, ingeniør og muslim

Ghada Hillawis forældre er højtuddannede, de har et afslappet forhold til bønner og moskeer, og hun har ikke været undertrykt i det omfang, som Sara Omar eller M har oplevet.

»Men der ligger en del i traditioner og kultur alligevel. Jeg skulle have tilladelse fra min far, hvis jeg skulle på marked, og jeg måtte bare ikke det samme som min storebror. Han måtte gå i klub, jeg skulle altid være med min mor eller en anden voksen«.

Da flugten fra Irakkrigen bragte Ghada Hillawi til Skanderborg, mødte hun en kultur, hun følte, hun kunne være i. Men derhjemme tog teenageopgørene til, og der blev råbt og skreget. Og når hun sagde sin mening eller kæmpede for at gå i byen, lød morens standardsuk: Hvorfor kan du ikke bare være som de andre piger?

»Det var, som om jeg skulle tæmmes. Men jeg forsøgte at sige fra, for de ville presse mig ind i nogle traditioner, jeg ikke kunne føle mig fri i«, siger hun og løfter sin kop:

»Hvis du hælder vand i den her kop, passer det ned i koppen. Men jeg kunne mærke, at jeg ikke kunne være i koppen – for jeg var ikke vand«.

Først da hun som 28-årig ingeniør fik job i Esbjerg, kom hun på afstand af den sociale kontrol. Hun har en dansk kæreste, men oplever »stadig i en alder af 33« begrænsninger:

»Det er ikke alt om forholdet til min kæreste, jeg kan dele med min familie«, siger hun.

»Det mønster bryder man ikke bare lige. Mine forældre er åbne og har flyttet sig, men det har taget mig 33 år at nå hertil, og de er vokset op med noget andet. Man kan ikke flytte det hele på en gang«.

Sidste år hørte Ghada Hillawi Sara Omar tale ved et foredrag i Odense. Hun købte også bogen i julegave til sig selv, og begge dele gjorde indtryk:

»Man ser ikke ret mange kvindelige forfattere med mellemøstlig baggrund«, siger Ghada Hillawi.

»Og nogle gange, når man læser en sætning, opdager man, at det er tanker, man selv har haft, men bare ikke har kunnet formulere endnu«.

For nylig fik hun to billetter af sin kæreste, så de sammen kunne komme til foredrag i Aarhus: Sara Omar talte om ’Dødevaskeren’, og ordene ramte igen Ghada Hillawi.

»Sara Omar sætter alt på spil og er meget modig. Og hun gør det for os alle sammen«.

’Dødevaskeren’ har inspireret Ghada Hillawi til at tage et opgør om kvinderoller med sin mor. Et oprør, hun stadig har gang i. Hun tror også, at mange helt unge kvinder fra muslimske miljøer vil blive påvirket af bogen.

»Mange er nærmest bedøvet af hjernevask hjemmefra, men ved at læse sådan en bog, forstår man, at man ikke skal blive ved med at finde sig i det«, siger hun.

»Men min egen ’Dødevasker’ læste jeg faktisk for 10 år siden, da jeg var først i 20’erne: Zakia Khairhoums roman ’The End of My Dangerous Secret’. Den er så tyk her, og jeg slugte den på en weekend«, siger hun og holder fingrene op for at vise en bogryg på 5-6 centimeter.

Romanen handler om en kvinde, hvis verden går i stykker, fordi hun bløder og tror, at hun har mistet sin mødom. Og vi bringer en spoiler alert: Efter alverdens ulykker ender hovedpersonen hos lægen, der konstaterer, at hun faktisk stadig er jomfru. Men på det tidspunkt har hovedpersonen indset, hvor undertrykt hendes køn er, og hun beder lægen om bare at tage den mødom, for hun vil ikke give den til en mand.

»Den bog gav mig et første skub. Sara Omars det næste. Jeg indså, at jeg måtte konfrontere min mor med forskelsbehandlingen og det vanvittige i, at mænd kan gøre, hvad de har lyst til og have kærester, mens jeg skulle sidde hjemme og vente på at blive befriet og komme ud af mit fængsel«.

Forfulgt for holdninger

Gulzar Ali, 45 år og fra Høje-Taastrup, har også læst ’Dødevaskeren’, og den har gjort indtryk, selv om hun ikke er enig i alle beskrivelserne:

»Jeg synes, at Sara Omar mangler at beskrive, at der i flere år har været et kvindeoprør på vej, og at mange kvinder faktisk er uddannet. Men det er en vigtig bog, der kan inspirere mange kvinder«, siger Gulzar Ali.

Foto: Miriam Dalsgaard FORKÆMPER. Gulzar Ali måtte flygte fra irakisk Kurdistan, efter at hun og fire andre kvinder på kurdisk tv havde talt for, at kvinder skulle have lov at klæde sig, som de vil. I dag kæmper hun fortsat for kurdiske kvinder og unges rettigheder i både Kurdistan og Danmark.

FORKÆMPER. Gulzar Ali måtte flygte fra irakisk Kurdistan, efter at hun og fire andre kvinder på kurdisk tv havde talt for, at kvinder skulle have lov at klæde sig, som de vil. I dag kæmper hun fortsat for kurdiske kvinder og unges rettigheder i både Kurdistan og Danmark. Foto: Miriam Dalsgaard

»Kvinder i de kurdiske miljøer kan med ’Dødevaskeren’ læse en historie, der minder om deres egen. Bøger kan virkelig påvirke«.

Gulzar Ali, der kom til Danmark i 2002, har efter et liv som datter uden stærk stemme i en kurdisk familie skrevet bogen ’Et råb fra Kurdistan’ sammen med tre andre kvinder. Den fortæller, hvordan kvinder i miljøet holdes nede og straffes ellers slås ihjel, når de ikke lystrer.

Hun har skrevet den og kæmpet for kvinders rettigheder, før Sara Omar skrev sin roman, og som ung kvinde i Kurdistan var hun med til at åbne et kvindekrisecenter. Hun og fire andre kvinder udtalte sig også om kvinders ret til at klæde sig, som de ville, og efter at udtalelserne blev gengivet på kurdisk tv, blev der kastet tomater efter dem på gaden, og et islamistisk parti udstedte en fatwa imod dem. De fem kvinders kritik af kvindeundertrykkende traditioner blev den direkte grund til, at de alle måtte flygte.

Litteratur ændrer liv

Ashti Ali Hassan, 63, der inviterer på småkager og te i Aarhus V, flygtede til Danmark fra den kurdiske del af Irak med sin mand og deres to første af tre børn i 1984, og hun har som Ghada Hillawi sin egen ’Dødevasker’: Hun læste som 16-årig i Irak den egyptiske forfatter og gynækolog Nawal al-Sadawis bog ’Kvinde og krop’.

Min far havde faktisk talt om den, og jeg fandt den på biblioteket. Den gjorde virkelig indtryk. Blandt andet var det her, jeg læste, at ikke alle kvinder bløder, når de mister deres mødom Ashti Ali Hassan, Aarhus

»Min far havde faktisk talt om den, og jeg fandt den på biblioteket. Den gjorde virkelig indtryk. Blandt andet var det her, jeg læste, at ikke alle kvinder bløder, når de mister deres mødom«.

Litteratur kan påvirke én til at skabe forandringer, mener hun.

»Jeg fik en ny forståelse af min krop og den her oplevelse af, at jeg selv må tage ansvar for mit liv. At jeg ikke skal tillade andre at bestemme«.

Sidste år var det Sara Omars roman, der væltede hende. Hun fik sin mand til at købe den, mens hun selv var indlagt med et dårligt knæ.

»Det er en meget stærk bog, og den påvirkede mig virkelig psykisk«, siger hun.

Efter at have læst romanen fik hun natlige mareridt med flashbacks til sin flugt mange år forinden med mand og to små børn.

»Jeg genoplevede, hvordan jeg højgravid gik op og op i de her bjerge med to små børn og var bange og sårbar. Jeg genkendte så meget. Sara Omar skal vide, at vi er mange, der står bag hende: Hendes ord kan få andre kvinder til at forstå deres situation«.

Ashti Ali Hassan føler, at hun kan gøre, som hun vil, men hun har haft undertrykkelsen tæt på. I hendes familie i Irak blev en ung kvinde brændt, fordi hendes bror ikke troede på, at hans unge søster var gjort gravid af sin noget ældre mand. Og i Danmark har hun mødt flere kvinder, blandt andet en nær veninde, der lever under tvang, og som hun hjalp efter den svære beslutning om skilsmisse.

»Jeg har selv en god mand, der har været så omsorgsfuld over for vores børn, at mine veninder var misundelige. Men så kan man jo bruge sin styrke til at hjælpe andre« siger hun om sit arbejde i den kurdiske kvindeforening, hun har været med til at oprette i lokalområdet i Aarhus:

»Vi vejleder og rådgiver andre kvinder og arrangerer fællesspisning og ugentlige ture i svømmehallen. Og så taler vi sammen. Det hjælper især de unge til at forstå, at vi kvinder skal stå sammen, for så kan vi sige fra«.

Øjenåbner

Også 30-årige J fra en mindre by vest for Aarhus kan tale med om Sara Omar-romanens effekter.

»Sara Omar er den første kurdiske kvinde i Danmark, der skriver om de her ting, vi aldrig snakker om. Det er en øjenåbner. Og når først den her samtale begynder, tror jeg ikke, den er til at standse. Så kommer alle med«, siger den unge kvinde, der kom til Danmark fra den kurdiske del af Syrien i 1989, da hun var under 1 år gammel.

I dag er hun uddannet pædagog og arbejder på en fritidsklub i Aarhus. Hendes familie er »kulturelt kurdisk« og praktiserer ikke religion, men der er en social kontrol i miljøet, siger hun, og der er ting om kærester og forelskelse, som unge piger går stille med. Man stikker heller ikke næsen frem: J er blevet bedt om hjemmefra at optræde anonymt, og det respekterer hun.

Men ellers er det især på tre besøg i fødelandet, at hun har oplevet forskelsbehandling af kurdiske mænd og kvinder:

»Piger må ikke gå ud, drenge må alt. Piger skal smile og se søde ud og være glade. Jeg forstår det ikke, og Sara Omars bog har inspireret mig til selv at stille spørgsmål derhjemme om det«, siger hun.

»Der er nogle i vores miljø, der har kritiseret ’Dødevaskeren’ og er bange for, at de, der læser, begynder at tænke negativt om deres religion og tradition. For mig har den givet stof til eftertanke om, hvordan jeg selv taler om kvindeundertrykkelse«.

J har skrevet til Sara Omar, at hun er blevet J’s rollemodel:

»Jeg fået blod på tanden og er begyndt selv at skrive en bog«.

Det var ikke sket uden ’Dødevaskeren’, siger hun.

»Sara Omars bog er en rigtig god start på et oprør, der skulle være begyndt for længe siden«.