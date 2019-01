Han har boret i ondskaben og taget rollen som Anders Behring Breivik: »Man får hurtigt kvalme af, at han faktisk er så ... almindelig«

Anders Danielsen Lie lægger ansigt til gerningsmanden Anders Behring Breivik, i spillefilmen ’22 July’, men han arbejder også som læge. Nordmanden har aldrig rigtig besluttet, om han vil være læge eller skuespiller. Det er to forskellige veje til at undersøge den ondskab, der tilsyneladende kan bo i et relativt normalt menneske.