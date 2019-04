På væggen hænger fotos af hans børn ved siden af et ungdomsfoto af hans nu afdøde far i en jysk parcelhushave med hænderne fulde af Tuborg. På nederste hylde skråt under havebøgerne står flere af Peter Øvig egne bøger, ’Birkedal’, ’Hippie’ og ’BZ’, som har cementeret hans status som den store danske dokumentarist.

Man kunne også sige: Vi sidder i scenografien til Peter Øvigs nye bog. For selv om han også denne gang arbejder dokumentarisk og baserer fortællingen på et stort antal mundtlige og skriftlige kilder, er ’Min mor var besat’ ikke som de andre titler i reolen. Bogen er dybt personlig, fordi dokumentaristen har valgt at stille sin mors og sin egen historie til rådighed for læserne. Så dette er også spisebordet, Peter Øvigs venner og hans kæreste sad omkring, da de overtalte ham til at lade sig indlægge på den lukkede afdeling. Derude er haven, som han troede, at hans venner lå på lur i, da vrangforestillingerne overmandede ham.

»Jeg har nogle erfaringer om, hvordan det er at være barn af en psykisk syg. Og jeg har erfaringer om, hvordan det er at være psykisk syg. Det er erfaringer, som jeg gerne vil dele ud af, for så giver det lidt mere mening for mig selv at have oplevet det«, siger den nu 57-årige forfatter.

Tavshedens kultur

Udadtil lignede familien Øvig Knudsen i parcelhuset i Aarhusforstaden Holme en middelklassedrøm. Mens de to børn var små, tilbragte faren aftnerne fordybet i erhvervsøkonomiske bøger, tog en HD-uddannelse og avancerede fra fuldmægtig til hospitalsdirektør på Aarhus Amtssygehus.

Moren havde forladt sit kontorjob, da de to børn var kommet til, og arbejdede siden kun i korte perioder som deltidssekretær.

Men indadtil var livet i parcelhuset bag hækken på Guldbjergvej tungt.

Ikke langt fra huset, lidt nord for Aarhus, lå det psykiatriske hospital ’Risskov’, hvor moren var indlagt med en depression første gang i 1966, da Peter Øvig og hans lillesøster var henholdsvis fem og tre år gamle.

Offeret truer ikke med at slå andre ihjel. Det er bødlen, der gør det. Offeret truer med at slå sig selv ihjel

»Hun var indlagt på det, som dengang hed ’Kvindehospitalet’, og imens boede min søster og jeg nede hos vores farmor og bedstefar«, siger Peter Øvig.

Under arbejdet med bogen er der »forbløffende mange«, der har fortalt ham historier om deres mødre, fortæller han.

Bogen kan derfor også læses som et generationsportræt af de kvinder, der nåede at blive voksne før ungdomsoprøret og så til fra deres plads bag parcelhusets ruder. Kvinder, der fik til opgave at skabe en lykkelig familie, og som oplevede økonomisk vækst, mens som i tilfælde af, at de blev ramt af en depression, aldrig rigtig fandt fodfæste igen. Døtre af velfærdsstaten, der slog deres kriser ned med stesolid og alkohol og ofte snublede omtågede og ulykkelige ud af tilværelsen igen.

I det forstadskvarter, hvor Peter Øvig voksede op, var det »tavshedens kultur«, der dominerede. Man holdt helst sin sygdom for sig selv, og man levede i en illusion om, at det langt hen ad vejen kunne lade sig gøre, også i forhold til sine egne børn, men indimellem var der alligevel pludselige glimt af åbenhed i familien Øvig Knudsen.

En dag, da Peter Øvig havde besøg af sin legekammerat Kim, der boede lidt længere nede ad vejen, lod legekammeraten en bemærkning falde om sindssygehospitalet og ’den blå vogn’, som man talte om hentede byens gale.

Peter Øvig blev provokeret over kammeratens bemærkning, i hvert fald husker han, at den fik ham til at sige, at hans egen mor havde været indlagt på Risskov.

Legekammeraten nægtede at tro ham, men Peter Øvig insisterede. Som han fortæller i bogen, bad han til sidst vennen om at følge med ham ind til moren, der var i færd med at hænge vådt sengelinned op på tørresnoren i bryggerset.

»Er det ikke rigtigt, at du har været indlagt på Risskov?«, spurgte Peter Øvig.

»Jo«, svarede moren.

Da Peter Øvig talte med de gamle naboer i forbindelse med sin research til bogen, forklarede de, at morens psykiske sygdom aldrig var noget, der blev diskuteret.

»De vidste godt, at min mor havde de her ’nedture’. Et par stykker vidste også, at hun var indlagt. Det var selvfølgelig også svært at skjule, når hun var længe væk. Hun var jo ikke typen, der rejste til Bangkok i tre-fire uger«.

En anden dag, da Peter Øvig og hans mor gik på Guldbjergvej mod den lokale købmandsbutik, husker han, at han vendte sig mod hende og spurgte direkte, hvad det var for en sygdom, hun havde været indlagt for. Hun svarede, at sygdommen hed depression, og så sagde hun: »Jeg ville meget hellere have brækket et ben«.

Folk, jeg kendte, kunne ikke helt forstå, hvorfor jeg ikke tog mig af hende og lod hende flytte ind

Peter Øvig er taknemmelig for, at »dyret havde et navn«. Og at man måtte sige det højt.

»For alt, hvad der hæver en sygdom op i almindelig bevidsthed og gør den tilladt at tale om, er godt for et barn. De episoder har betydet, at jeg ikke føler, at jeg har været forpligtet til at holde det hemmeligt«.

I familien Øvig Knudsen var urfortællingen, at moren havde ofret sig for familien, og at især børnene var årsagen til hendes lidelser.

»Hun har altid beskrevet den periode, hvor hun fik depressioner første gang, som tiden, hvor vi var små, og hun var ved at drukne i lortebleer. Vi har altid fået at vide, at det var dér, hun knækkede«.

Ellen Knudsens moderlighed viste sig ved, at de ydre rammer for det meste var i orden. Hun fik smurt madpakker, børnene havde altid rent tøj på, og der blev afholdt børnefødselsdage.

»Hvis min mor sad her ved bordet, ville hun nok hæfte sig ved den enorme viljestyrke, hun havde sat ind på at sørge for os«, siger Peter Øvig.

Da børnene blev større, fortsatte bebrejdelserne.

En dag fandt Peter Øvigs søster en seddel, som moren havde skrevet og lagt frem.

»Alting er gået helt anderledes, end jeg havde forventet. Det er så svært at være mor til jer to. I giver mig stene for brød«, havde hun skrevet på sedlen, som søsteren gemte.

Peter Øvigs største frygt som barn var, at moren en dag ville give helt op og tage sit eget liv, fordi den byrde, som han og søsteren havde pålagt hende, var blevet for stor. Indimellem stod han derfor ved badeværelsesdøren og lyttede, når hun var derinde.

»Offeret truer ikke med at slå andre ihjel. Det er bødlen, der gør det. Offeret truer med at slå sig selv ihjel. Det er offerets ultimative trussel. Det behøver ikke at blive sagt med ord. Den trussel har min søster og jeg levet med i vores barndom«, siger han.

Dødsfald og frihedseksplosion

Ellen Knudsen var et dybt ulykkeligt menneske. Hun var selvmordstruet. Hun var i en »sensitiv neurotisk konstitution« og led af en »endogen depression«. Det fremgår af journalerne fra hendes indlæggelser på Risskov, som Peter Øvig fik aktindsigt i, og som han en dag i sensommeren 2017 modtog i en tyk kuvert med anbefalet post.

I november 2016 døde Peter Øvigs mor med familien omkring sig på det plejehjem, hvor hun havde tilbragt sine sidste år. Samme dag faldt Peter Øvig i snak med en sygeplejerske, der havde taget sig af hans mor. Siden talte han også med hendes læge, og for første gang hørte han andre mennesker, der havde kendt moderen, sige, at hun ikke blot led af depression, men at hun også havde en personlighedsforstyrrelse. At hun udviste aggressiv adfærd, der var svær for hendes omgivelser at håndtere.

På plejehjemmet havde Ellen Knudsen for eksempel krævet at blive madet på trods af, at hun sagtens kunne spise selv. Hun kunne finde på at skrige eller opføre sig truende, når hun skulle vaskes, og personalet måtte udvikle forskellige strategier til at håndtere hende og sætte grænser, når hendes adfærd var for aggressiv, kunne Peter Øvig læse i journalen.

Jeg kan ikke afvise, at der var en fryd forbundet med at skrive, hvor vanvittig hun har været over for mig og andre

Indtil da havde han haft svært ved at forklare venner og bekendte, hvad der var galt med hans mor.

»Folk, jeg kendte, kunne ikke helt forstå, hvorfor jeg ikke tog mig af hende og lod hende flytte ind, og de sagde for eksempel: »Jamen, har I ikke plads ovenpå?«. Jeg blev helt udmattet hver gang«.

Men ved at tale med de personer, der havde plejet og behandlet moren, fik han pludselig retten til at føle, hvad han gjorde.

»Autoritetsfigurerne, plejehjemmet og hendes læge, sagde til mig: »Ja, det er rigtigt. Hun var ikke til at holde ud««, siger han.

»Allerede i timerne efter at jeg havde talt med sygeplejersken på plejehjemmet, begyndte jeg at sætte ord på. At jeg oplevede det som besættelse og dæmoni. Og i løbet af 15 timer kom hele eksplosionen – frihedseksplosionen«.

I bilen hjem fra Jylland mod København besluttede Peter Øvig sig for, at han ville skrive en bog om sin mor.

»Jeg tror ikke, at jeg kan sige mig helt fri for, at det i begyndelsen var et hævnprojekt. Jeg kan ikke afvise, at der var en fryd forbundet med at skrive, hvor vanvittig hun har været over for mig og andre«, siger han.

Ni måneder senere tog han imod det anbefalede brev og bøjede sig over journalerne på sit arbejdsværelse.

Planen var at skrive »en bog til alle de sikkert titusindvis af mennesker, der som børn har oplevet en psykisk syg, misbrugende eller på anden måder forstyrret forælder gøre sig selv til offer og dermed på fatal vis bytte rundt på rollerne mellem barn og voksen«. Det skulle være en bog til alle dem, der har levet med »et monster, forklædt som én, der har ret til omsorg fra sine børn«.

Det var første gang, jeg fik konkrete beskrivelser af, hvordan hun har haft det, når hun sad i den dér stol

Sandheden i sygejournalerne

I sygejournalerne kunne Peter Øvig læse, at hans mor allerede i en alder af 17 år havde fået stærk nervemedicin. Hun havde opsøgt sin privatpraktiserende læge, da børnene var ganske små, og han havde givet hende diagnosen ’dårlige nerver’ og ordineret mere psykofarmaka.

Han læste også om indlæggelsen på Risskov i 1966, da moderen var 30 år. Han læste, hvordan hun selv mente, at hendes depression skyldtes de vanskeligheder, der havde været med børnene, og forklarede, at han og søsteren havde været »meget urolige«.

»Patienten kan ikke passe sine børn«, havde psykiateren noteret.

Peter Øvig læste videre, at hans mor over for psykiateren gav udtryk for »en følelse af ligegyldighed« over for ham og hans søster, og at hun havde en »frygt for at være alene« med dem.

Depressionen viste sig som en »uinteresserethed i alt«, »grådtilbøjelighed« og en »håbløshedsfølelse«. Hun fortalte om de tunge morgener, en knugende fornemmelse i brystet og det umulige i at skulle gennemleve endnu en dag.

Da dagen var omme, havde Peter Øvig læst alle journalerne fra morens mere end 50 år lange voksenliv som psykisk syg, og da hans kæreste, Janne Breinholt Bak, trådte ind i arbejdsværelset, var jorden begyndt at slå revner under ham.

Jeg kunne ikke tale med min mor, uden at hun begyndte at bebrejde mig et eller andet

»Det var første gang, jeg fik konkrete beskrivelser af, hvordan hun har haft det, når hun sad i den dér stol og var den mørke sky af smerte. Vi hørte bare de samme to sætninger igen og igen«:

»»Jeg kan ikke klare det. Du skal hjælpe mig««, siger Peter Øvig og kigger mod den polstrede lænestol. Han har beholdt den, fordi hans farfar, som han holdt særligt af, sad i den, når han var på besøg.

»Alle de konkrete beskrivelser, hun var kommet med gennem hele sit voksne liv, og som var samlet sammen og nedskrevet over mange år af forskellige psykiatere, læste jeg på én dag. Og så var der intet af det, jeg ikke kendte fra mig selv, bortset fra følelsen af håbløshed, som jeg ikke havde haft før«, siger han.

»Men denne her gang fik jeg så også håbløsheden«.

I løbet af sit voksne liv havde Peter Øvig selv oplevet depressive perioder, især når han havde færdiggjort en af sine bøger, men tilstanden havde han altid set som en naturlig reaktion på hårdt arbejde. Men depressioner kaldte han det aldrig.

»Jeg kaldte det melankoli. Eksistentielle kriser. Eller mine blå perioder. På den måde fik det en anden valør, og jeg undgik, at det blev noget, der virkede sygeligt. Det skulle ikke have noget med min mor at gøre«, siger han.

Men han genkendte de tunge morgener. Han genkendte den knugende fornemmelse i brystet. Han genkendte den fysiske fornemmelse i kroppen, der gjorde ham ufri af sig selv.





At læsningen af moderens sygejournaler skulle kunne have udløst en depression, var dog i første omgang noget, som Peter Øvig fornægtede.

»Det passede ikke med det mønster, jeg kendte. Jeg var lige gået i gang med en ny bog, jeg var i den kreative fase. Jeg syntes, at min mors død året før på en måde var bag mig«, siger han.

»Men noget gik i skred i mig den dag«.





Distance som overlevelsesanliggende

Hvis man som ungt menneske ønsker at skabe et godt liv for sig selv på trods af en opvækst hos en psykisk syg forælder, må man finde sin egen vej. Nogle minimerer kontakten til forælderen, andre afbryder den helt i perioder, og som en psykolog siger i bogen, kan den strategi, man vælger, ligefrem være »et overlevelsesanliggende«.

»Jeg kunne ikke tale med min mor, uden at hun begyndte at bebrejde mig et eller andet. Det vil sige, at jeg fik det dårligt efter alle telefonsamtaler, og jeg fik det også dårligt, hver gang jeg var der«, siger Peter Øvig.

Hans strategi blev distance, og den indbefattede store mængder usynligt andefedt. Når han besøgte huset i Holme, og forældrene åbnede deres hoveddør, forestillede han sig, at han stod dér indsmurt i et tykt lag fedt. Når han sad over for sin mor i det mørke træmøblement, og bebrejdelserne begyndte, kunne hendes ord ikke trænge ind i ham. De prellede af og landede på væg til væg-tæppet.

»Jeg fandt ud af, at andefedtet virkede på den måde, at jeg ikke lod mig påvirke så meget«, siger Peter Øvig.

Intellektuelt vidste den unge Peter Øvig godt, at han måtte gøre sig fri af sin mor. Under et ophold på Store Restrup Højskole havde en højskolelærer set ham lige ind i øjnene og sagt, at han ikke kunne redde moren, hvis hun virkelig ønskede at tage sit eget liv. Han måtte give slip på den frygt.

»Jeg kunne også godt se, at folk, der var styret af skyld og skam, var nogle, der gik rundt med dukket nakke. Det var ikke værdigt. Det måtte man i mit nye verdensbillede forsøge at sætte en stopper for«.

Og så er det, at min søster altid siger: »Vi skal også lige huske vores far. Hvor var han henne i alt det her?«

Verdensbilledet hed først og fremmest eksistentialisme. Gik man en tur igennem Marselisborgskovene i slutningen af 1970’erne, ville man kunne passere to unge fyre, Peter Øvig og hans ven Niels Mosumgaard, der diskuterede, hvordan mennesket måtte skabe sig selv gennem sine valg og handlinger.

»Vi læste Sartre og Camus i en rimelig ung alder og forspiste os måske lidt på dem. Men jeg mener stadig, at det er en smuk tanke at få som ung, at man har ansvaret for sit eget liv og for at handle. Det betyder jo også, at det ikke er andre, der skal bestemme over dig: hverken forældrene eller uddannelsessystemet«.

Det uhyggelige blik

I gymnasiet havde Peter Øvig trodset moren første gang. Han var begyndt at gå til fester ligesom sine kammerater.

»Jeg begyndte at kræve min ret til at leve et almindeligt ungdomsliv, og jeg begyndte også at høre musik på værelset«.

Det kunne ligne et minimalt oprør i et lille teenageværelse, men i huset i Holme var børnenes eksistens, deres krav på et liv, for længst syet sammen med truslen om depression.

»Sagde man noget, man ikke måtte sige, kom depressionsskyen straks efter. Når jeg tændte musikken, var jeg klar over, at der ville komme en reaktion«.

I bogen beskriver Peter Øvigs søster deres mors depressioner og husker især morens øjne. At de blev kolde og hårde, og at det var det blik, som børnene blev opdraget med.

»Det er jo ikke, hvad man normalt ville sige er udtrykket i en deprimerets øjne. Det ville være angst, sorg og utilstrækkelighed. Men der var noget, som gjorde, at vores mors blik blev uhyggeligt. Dæmonisk, som jeg kalder det nu«, siger Peter Øvig.

Men han og søsterens tilstedeværelse var ikke årsagen til moderens depressioner, har Peter Øvig kunnet udlede af sygejournalerne. Da han som 18-årig flyttede hjemmefra, og hans søster kort tid efter fulgte ham, fik moren det kun værre.

Selv samme dag søsteren flyttede ud af sit værelse i huset, havde moren en samtale med en psykiater på Risskov, kunne Peter Øvig læse i journalerne.

Her noterede psykiateren, at han anså det for sandsynligt, at hendes depression hang sammen med, at han og søsteren ikke længere var hjemmeboende, selv om depressionen også blev betegnet som ’endogen’, altså uden egentlig ydre grund.

Da moren et år senere blev indlagt igen, var hun selvmordstruet. Hun havde lyst til at give op, og i dagene op til indlæggelsen havde hun drukket alkohol og taget stesolid, til hun faldt i søvn.

Under samtalen med psykiateren fortalte den på det tidspunkt 45-årige kvinde, at hun følte, at hendes børn var »egoistiske«. Hun havde eksempelvis »svært ved at tilgive dem«, at de ikke havde taget sig mere af hende, da hun fik en operation for leddegigt i hånden fire år tidligere.