Rie Toft sukker dybt over godsejers grønne markplaner: »Se farverne. Her er røde farver. Her er gule nuancer. Her er okker. Fremover risikerer vi i stedet at skulle se på en enorm gold flade – af sort«

Med guldalderen lærte vi at tro på, at retvinklede marker med ens afgrøder var natur. Nu dukker nye ’afgrøder’ op: På de dårligste jorder begynder større jordejere at dyrke solenergi, og vindmøllerne bliver større. Spørgsmålet er, om vi kan komme til at opfatte de nye konstruktioner som nyttige og derfor rare at se på? På Samsø er der planer om et stort solcelleanlæg, og naboerne er ikke glade.

