Pludselig viste tal og bogstaver sig i det øverste højre hjørne af det forkætrede gamle maleri

I mere end hundrede år har Statens Museum for Kunst skrevet Pieter Bruegel den ældre under et af deres malerier. Men siden 1930’erne har internationale Bruegel-connaisseurs på stribe afvist, at den store nederlandske mester skulle have malet olieskitsen. Sidste år besluttede museet i København sig for at underkaste maleriet en større undersøgelse for at få sagen afklaret. En skjult signatur er pludselig dukket op, og nu mener museet at have bevis for, at der ER tale om en ægte Bruegel.