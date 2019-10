Samtidig har Marijana Jankovic givet sig selv nye udfordringer. Sidste år debuterede hun som manuskriptforfatter og instruktør med den selvbiografiske kortfilm ’Maja’, der fik en Robert, og nu er hun i gang med at skrive manuskript til en spillefilm. Det har hun ikke prøvet før:

»Måske er det der, jeg lever bedst. Når jeg skal kæmpe for noget. Det er et godt sted for mig at være. Tidligere har jeg nærmest været helt utrættelig. Jeg tror, at når man oplever at blive rykket op med rode, ligesom jeg gjorde som barn, så kan man enten blive ved med at været et offer for, at man blev flyttet, eller bruge det til at få nogle superkræfter, som jeg har gjort«.

SE KORTFILMEN ’MAJA’ PÅ DETTE LINK.

Alt med måde-landet

Marijana Jankovic standser op på en af gangene på Assistens Kirkegård på Nørrebro, trækker den rosa trøjes ærmer ned over sine håndled, putter hænderne i den åbne grå frakkes lommer, lukker øjnene og vender ansigtet op mod solen.

»Nu kan man tage varme uldtrøjer på. Og uldfrakker. Det er noget af det bedste ved efteråret«, siger hun og trækker vejret igennem.

Blå bog Marijana Jankovic Skuespiller. Født 7. april 1982 i Montenegro. Opvokset i Montenegro og Danmark. Uddannet fra Den Danske Scenekunstskole ved Aarhus Teater i 2006. Udvalgte film: ’Alting bliver godt igen’ (2010), ’Ækte vare’ (2014’, ’Lang historie kort’ (2015), ’Aldrig mere i morgen’ (2017), ’Ditte & Louise’ (2018’), ’Mødregruppen’ (2019). Udvalgte tv-serier: ’Livvagterne’ (2009), ’Norskov ’ (2015), ’Bedrag III’ (2019). Udvalgt teater: ’Elektra’ (2010), ’2200 Carmen’ (2009). Debuterede som instruktør og manuskriptforfatter i 2018 med kortfilmen ’Maja’, der har modtaget en Robert og en pris på Tribeca Film Festival. Vis mere

Mellem trækronerne på kirkegården tæt ved hendes lejlighed finder oktobers bløde sol vej til hendes ansigt og lægger sig over det som et let flimrende lys. Hun suger dens varme til sig og siger, uden at åbne de store øjne, at hun holder meget at gå på kirkegårde.

»Livet er så stærkt her«.

Der er to grave, hun oftest besøger. I den ene ligger hendes første danske veninde, Anna, der blev kørt ned af en bil, da de var teenagere. I den anden, som vi står foran nu, ligger H.C. Andersen, hvis eventyr hendes mor læste op af for hende, inden de flyttede til Danmark.

»Jeg kan huske noget med, at H.C. Andersen var fra det land, vi skulle til. Så i min barnefantasi var Danmark et eventyrland. Måske er det derfra, det med, at jeg altid har sagt ’jeg kan, hvad jeg vil’, udspringer«.

Første gang hun besøgte hans gravsted, fik hun et chok. Hun havde forestillet sig noget i retning af, at en hel park med et stort monument måtte være viet til den store eventyrfortællers hvilested.

»Der var jo ikke grænser for, hvor meget han fyldte i min verden. Og så er her bare en beskeden lille sten på et lidt træt gravsted. Det har jeg tænkt meget over. På en eller anden måde er det som en afspejling af Danmark, hvor man tit siger ’alt med måde’, og hvor alle er lige. Det er noget af det smukke ved Danmark. Samtidig synes jeg, det er trist, at en mand, der har betydet så meget, har fået så lidt plads og så lille en sten«.

Maja

Den 22 minutter lange film ’Maja’ handler om en seksårig piges første møde med Danmark. Pigen er kommet hertil med sine serbiske forældre og er begyndt i børnehave. Fordi hun ikke taler dansk, kan hun ikke tale med hverken de andre børn eller pædagogerne og holder sig for sig selv.

En pædagog forstår ikke, hvorfor Maja opfører sig, som hun gør, når hun for eksempel ruller en masse toiletpapir ud, væder det under vandhanen og gør gulvet vådt med det. Da Majas far henter sin datter i børnehaven senere på dagen, forsøger pædagogen at forklare ham, at Maja opfører sig mærkeligt. Forgæves. Faren forstår ikke dansk.

Da vi aftalte tid, sted og tema for interviewet i telefonen nogle dage tidligere, sagde Marijana Jankovic, at hun gerne vil snakke om ’Maja’, som hun har dedikeret til sine forældre. Dog, gav hun udtryk for, ønsker hun ikke at tale ret meget om sin egen baggrund som født og delvis opvokset i Montenegro. Alligevel dukker den op igen og igen, når hun først er i gang med at tale.

»’Maja’ er min historie. Nærmest en til en. Den betyder enormt meget for mig. Både på min kunstneriske vej og i forhold til noget helt personligt. Og nu tager jeg selv hul på det, jeg allermindst gider at snakke om. Fordi jeg er træt af påmindelsen om, at jeg kommer fra et andet land. Men jeg er nødt til at tale om det, for ’Maja’ har måske været en lukning af det kapitel for mig og i hvert fald været en vigtig del af processen«.

En stor del at hendes liv i de seneste 30 år har drejet sig om at »blive dansk, være dansk, blive accepteret«:

»Det har været en udefrating, hvor jeg har tænkt over, om folk accepterer mig nu, og om jeg er dansk nok. Men det har også været en indefrafølelse: Hvornår har jeg været her længe nok til, at jeg kan kalde mig dansk, uden at der skal sidde en indfødt dansker og tænke om mig, at jeg ikke har ret til den plads«.

Marijana Jankovics forældre flyttede til Danmark for at blive gæstearbejdere, inden krigen i det daværende Jugoslavien brød ud. De to unge serbere fra en landsby nær Berane i Montenegro valgte Danmark, fordi de i forvejen havde hørt godt om landet. Engang i 1970’erne havde Den Kongelige Porcelainsfabrik, som i dag er en del af Royal Copenhagen, annonceret efter porcelænsmalere i udlandet, og sådan kom Marijana Jankovics faster til Danmark. I mange år tog hun dagligt fra sin lejlighed på Nørrebro til den daværende porcelænsfabrik på Frederiksberg for at male stel i hånden.

Jeg har altid haft det sådan, at jeg ikke vil nøjes med lidt. Jeg higer efter det, der ligger allerlængst væk, og jeg forsøger at gå den direkte vej dertil, så jeg ikke spilder min tid

Da Marijana Jankovics forældre flyttede til Danmark, havde de i første omgang kun hende, deres yngste barn, med hertil. De fik job og boede hos fasteren i begyndelsen, hvor Marijana Jankovic var så ked af at være i Danmark, at hun fik lov til at rejse tilbage til Montenegro. Da forældrene efter skolesommerferien i 1989 kørte i bil til Montenegro for at hente alle tre børn med hjem til Danmark, havde de fået deres egen lejlighed på Nørrebro.

»Mine forældre arbejdede hårdt, og vi følte os velkomne dengang, hvor stemningen i nogle år var sådan, at der var brug for arbejdskraften udefra, og at der var plads til os, der kom fra krigshærgede lande«, siger hun.

»Pludselig ændrede tonen sig. Så var vi for mange, og vi skulle helst ikke fylde for meget. Hele den udvikling har jeg været en del af. Først var jeg velkommen. Så var jeg det ikke alligevel. Der har været en følelse af, at man skal holde vejret og prøve at følge med, og at det er svært, selv om man gør det så godt, man kan«.

»Som voksen kan jeg observere det udefra og snakke om det. Det kan man ikke som barn. Da er man midt i det og prøver bare at være dygtig og taknemmelig«.

Tolk for forældrene

Vi går væk fra H.C. Andersens grav og ind mod byen, mens samtalen flytter sig frem og tilbage mellem kapitler i Marijana Jankovics liv. Vi snakker kort om hendes rolle i Danmarks Radios nye dramaserie ’Fred til lands’ og om hendes andre nyere roller i filmen ’Ditte & Louise’ og i tv-serien ’Bedrag’.

Adskillige gange vender vi tilbage til den tid, ’Maja’ handler om.

’Maja’ i filmen gør instinktivt, hvad hun kan, for at hjælpe sine forældre. Sådan et barn var Marijana Jankovic, der faktisk blev kaldt Maja som lille. Det tog hende kun få måneder at lære at tale dansk, da hun og brødrene kom i skole på Nørrebro, og derefter kunne hun indimellem fungere som tolk for sin mor.

Forældrene havde for travlt med at arbejde til også at have tid og kræfter til at gå i sprogskole.

»I dag synes jeg, det er fuldstændig absurd, at det overhovedet var tilladt, at et barn kunne få lov til at tolke for sine forældre. Men det gjorde jeg, og hvad skulle mine forældre ellers gøre? De havde ikke mulighed for at betale for en tolk. Nogle gange fik de en tildelt, men ellers husker jeg det, som om jeg blev kastet ind i den voksenverden og bare var nødt til at følge med. Der var ikke tid til at have ondt af mig selv. Heldigvis«.

Må man aldrig have ondt af sig selv?

»Jo, men det skal hurtigt gå over. For hvad skal man bruge det til det? Det er ikke konstruktivt. Nu kom det måske til at lyde, som om jeg har haft en hård barndom. Men jeg har egentlig på mange måder haft en god barndom. Som barn vidste jeg jo ikke, det var mærkeligt, at jeg skulle tolke for mine forældre. Og jeg har haft nogle meget omsorgsfulde forældre, der spillede med rimelig åbne kort. Vi børn måtte godt vide, at verden kan være lidt hård. »Op på hesten igen«, sagde de, og det er jo det, der har gjort, at jeg er der, hvor jeg er i dag«.

Er det store ting at blive pålagt – eller få forærende?

»Begge dele. I alt, vi snakker om her, er der jo en kompleksitet. Man kan se det fra begge sider, og det er ikke rosenrødt. Jeg har valgt at se det på den gode og positive måde. Og sagt ’pyt’ en masse gange«.

Musselmalet stel i Montenegro

Da hun var barn, tog de ofte til Montenegro i sommerferierne for at besøge familien. Når de var der, kunne Marijana Jankovic med årene både føle en stor glæde over at gense familien og en stor taknemmelighed over, at hun ikke skulle blive der, hvor mulighederne var mere begrænsede.

Ganske vist blev maden øst op på kongeligt porcelæn hos farmoren i landsbyen, men kun, fordi Marijana Jankovics faster havde taget håndmalede tallerkner og også figurer og juleplatter med fra Danmark til sin mor i Montenegro som gave. Farmoren anede ikke, hvor meget porcelænet var værd, og brugte en stor musselmalet terrin som opvaskebalje.