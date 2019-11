Virkelig? Kunstig? 19-årige Imma har massevis af følgere på Instagram og er en stor reklamesøjle. Men findes hun?

Virtuelle influencere som Imma vinder frem på Instagram. Tendensen, der stammer fra blandt andet Japan, mødes i Danmark stadig med lettere undren, men den er kommet for at blive, vurderer ekspert. For sammenlignet med levende influencere er de virtuelle nemmere at have at gøre med for virksomhederne.