»Det var faktisk en ret hyggelig dag. En god mulighed for at lave noget sammen uden at skulle begynde fra bunden. Fordi vi var så sent ude, kunne vi kun nå at udgive den digitalt. Men det er jo også bare et covernummer med mit take på«, siger Anders Trentemøller.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind