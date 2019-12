»Jeg har altid haft en drøm om at blive sanger«: Roskilde er bedst til at få børn i musikskole. Det kommer 11-årige Madicken til gode

I de billigste kommuner betaler forældre under 1.000 kroner om året i gennemsnit, for at deres børn kan gå til en eller anden form for musik. Andre steder betaler forældrene over 4.000 kroner som i Hørsholm, hvor den gennemsnitlige egenbetaling per barn ligger på 4.628 kr per elev. Tallet dækker over alle typer af betalt undervisning, fra hold til soloundervisning for udvalgte talenter, så prisen for den enkelte elev kan ligge langt højere.

