Dar Salim har en stor bil, en motorcykel og to lejligheder. Men der mangler noget

Når Dar Salim går på scenen som vært på TV 2 Zulu Awards, er det en af de lette opgaver for ham. Han har været anerkendt skuespiller i Danmark i årevis og er på vej mod et gennembrud i Tyskland, og også materielt har han mere, end de fleste nogensinde kommer i nærheden af. Nu er der plads i ham til at have visioner for både sig selv og verden. Men når han fortæller om, hvem han er, bliver en elefant i rummet ved med at dukke op.