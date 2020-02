Justitsministeren

Denne artikel er i papirudgaven udkommet på en søndag. Søndag aften er serieaften, og vi er nærmest nøjagtig midt i ’Når støvet har lagt sig’. Denne søndag aften kommer det afsnit, nummer 5, som serien har bygget op til indtil videre, terrorangrebet på en restaurant i Indre By i København.

Hvem står bag?

Hvem overlever?

Vi har allerede set ultrakorte klip af blandt andre Karen-Lise Mynster, der foregriber angrebet, med blodstænk på kinden og blusen. DR har udskudt udsendelsen til senere på aftenen end sædvanligt, fordi det er barske løjer.

Hun spiller Elisabeth Hoffmann, justitsminister i en borgerlig regering, omgivet af høge, der bare venter på, at hun erklærer, at hun på grund af sin alder ikke stiller op til næste valg, så de kan rykke ind og præge retspolitikken i en knap så asylvenlig retning. Hendes kone (Lotte Andersen) går og venter på, at de kan flytte i et lille hus på landet, og selv om ministeren godmodigt taler hende efter munden, er det tydeligt, at hun ikke er færdig med politik.

»Hun er konservativ, i hvert fald i sit livssyn, men hun har blandt andet en holdning til, at hvis folk skal ud af fængslet igen og bidrage til samfundet, skal de have det godt og have noget kunst omkring sig. Hendes flygtningepolitik er heller ikke typisk borgerlig … Det med at holde folk indespærret i asylcentre kan hun ikke holde ud, for hun mener, at man kun kan spærre folk inde, som har gjort noget kriminelt«.

Man kan jo aldrig vide, hvad der sker med en, når man mister. Prøv at se min situation nu

Elisabeth Hoffmann er ikke noget talende jakkesæt. Efter Birgitte Nyborgs statsminister i ’Borgen’ har vi lært at gradbøje politisk vilje, lært at anerkende, at det kræver en vis kynisme at ville det alment gode.

»Hun er meget konkret og ikke spor floromvunden. Hun er meget præcis, og samtidig har hun et liv ved siden af, hvor hun er gift med en kvinde. Man har set mange film og meget teater med homoseksuelle, men det har tit været unge. Jeg kan ikke mindes at have set forholdsvis ældre kvinder have et blomstrende kærlighedsforhold. Det er vidunderligt, at det får en stemme. Det, tror jeg, er vigtigt«.

»Jeg tror, der er lige så mange kvinder, der er til kvinder, som mænd, der er til mænd, men det har ligesom altid været mændenes seksualitet, der var den dominerende«.

For Mynster er det interessante ved ’Når støvet har lagt sig’ ikke terrorangrebet, men hvad der sker med de overlevende bagefter.

»Man kan jo aldrig vide, hvad der sker med en, når man mister. Prøv at se min situation nu. Altså, man ved det ikke, før det sker«.

Tabet

Det er ikke en en helt almindelig tid, den her. Karen-Lise Mynsters mand gennem 33 år, skuespilleren Søren Spanning, er netop død efter flere års sygdom, og det kan ikke undgå at præge stemningen, når vi er sammen.

Vi begyndte at aftale tidspunkter for interview for nogen tid siden. Inden Spannings død.

Jeg har oprigtig talt været bange for at komme til at være taktløs i denne forbindelse, har ikke rigtig vidst, hvordan jeg skulle gribe det an. Vi kan jo ikke lade som ingenting. Offentligheden ved det jo for længst godt, når interviewet udkommer. Og B.T. dækkede begravelsen.

Nu er jeg helt åben over for dig, for jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal stille op med det, siger jeg til hende, da vi mødes første gang.

»Nej, det forstår jeg godt«.

Har du selv tænkt over det?

»Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke rigtig haft kræfter til det. Men … Jeg er utrolig træt jo, efter det her. Det er en stor, stor ting, der sker. Jeg ved ikke rigtig, om det er gået op for mig endnu«.

Du har selv nævnt ham et par gange i vores samtale allerede, helt naturligt.

»Det er klart. Han var jo en stor del af mit liv, og vi arbejdede jo også sammen. Men oven i alt det har både Søren og jeg været meget private mennesker. Altid. Vi har aldrig inviteret pressen hjem til os. Vi har talt om vores teater og vores film, fordi det er vigtigt, at folk ved, hvad der sker inden for kulturverdenen«.

»Jeg har spillet sammen med Søren … nu skal jeg lige tælle, 1-2-3-4«. Hun tæller lavmælt ud i rummet, mens fingrene på hendes højre hånd en efter en stritter frem under bordet – en for hver titel, hun kommer i tanker om.

»Jeg tror, vi lavede 6-7 forestillinger sammen. Derudover instruerede han mig i ’Mågen’, og jeg instruerede ham i ’Vildanden’«.

Karen-Lise Mynster var i første omgang, dér i begyndelsen af karrieren, ansat syv år ved Det Kongelige Teater, dengang de spillede i Stærekassen ved Kongens Nytorv.

»Det var dengang, jeg mødte Søren. Jeg har jo ellers været freelance i størstedelen af mit liv. I denne omgang har jeg været her i fire år nu. Søren og jeg holdt i sin tid op sammen herinde, fordi vi ville rejse ud i verden. Vi ville til Tibet og alt muligt. Så blev jeg gravid. Så … freelancelivet var et livsvilkår, der ikke gjorde os bange. Vi havde et arbejdsliv, der var hårdt, men godt«.

Jeg kan bare mærke, at det føles forkert for mig at snakke for meget om det lige nu

Hvad var det for nogle kunstneriske energier, I havde sammen?

»Mellem os sammen? Det er svært at sige, når man er så møgforelsket. Jeg var meget, meget, meget forelsket i Søren. Han var min prins. Det har han altid været. Vi er meget forskellige, og modsætninger kan jo være gode«.

Jeg er glad for at have fået det nævnt.

»Jamen, selvfølgelig skal du nævne det. Det forstår jeg også godt. Og det havde jeg også tænkt mig, at vi skulle snakke om. Jeg kan bare mærke, at det føles forkert for mig at snakke for meget om det lige nu. Det er også sådan et helle for mig, det her, for jeg kan mærke, at jeg risikerer at gå helt ned, inden jeg skal ind til vores første kostumeprøve om lidt«.

»Jeg prøver ligesom at skille tingene lidt ad, og det kommer jeg til lang tid efter. Det er ikke noget, der går over efter begravelsen. Jeg kommer til at skulle bearbejde det i lang tid«.