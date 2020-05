Stjerneforfatter som flygtede ud af New York: Jeg kommer aldrig til at have samme tillid til de vestlige demokratier, som jeg havde før coronakrisen

I den tyske forfatter Daniel Kehlmanns seneste roman vil en læge i 1600-tallets Europa lave medicin mod pesten af drageblod. I dette interview fortæller Kehlmann, der oplevede coronakrisen både på Manhattan og i en hytte på Long Island, om en coronakrise, som måske delvist er skabt af medierne og har ført til statslige overreaktioner. Han kan stadig ikke komme sig over, at folk i frie lande blev beordret til at blive indendørs i mange uger. Danmark roser han for at have handlet rationelt.