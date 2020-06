Phillip Faber, DR's morgenfællessanger, bedyrer, at det ikke er falsk beskedenhed, men han forstår af hjertet ikke, hvorfor han selv formodes at være interessant. Når han får danskerne til at synge om morgenen endnu en uge, er det for at få vore øjne op for en skat af danske sange, og han vil ikke stå i vejen for dem.