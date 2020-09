Dansk-islandsk stjernekunstner vil gøre børn til klimaaktivister med digitalt kunstværk

Ved hjælp af Earth Speakr, som er en app, kan børn og unge lave små animationer, f.eks. filme deres egne ansigter, mens de kommer med et budskab, som de bagefter kan animere over på omverdenen. Et træ, en vandpyt, en fisk, en bil eller et brønddæksel, som dermed får ansigt og stemme. Bagefter kan de dele deres animationer og dermed deres tanker, bekymringer og håb med andre.

»Jeg vil have børnene til at fortælle os voksne, hvad de tænker og føler, og jeg har stor tillid til dem, selv om jeg ikke aner, hvordan de vil bruge det værktøj, vi har lavet«, siger Eliasson.

Vores samtale foregår via Bluejeans.com. Jeg kan se ham, men han kan ikke se mig. Et eller andet fungerer ikke, så han har rejst sig op og vandrer frem og tilbage i studiet med et headset på, mens vi taler. En gang imellem går han forbi kameraet i sin computer, og så kan jeg se, at han gestikulerer, mens han snakker.