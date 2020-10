»Jeg har jo tænkt, at jeg fortjente alt det bedste, der var på hylden, ikke?«

For tre år et halvt år siden gik Casper Christensen i intensiv mdma-terapi for at finde noget, han aldrig før har haft: ro. I dag spiser han vegansk, er blevet troende og lægger afstand til de udgaver af Casper Christensen, der skred, svigtede, blæste hjernen ud med kokain og jagtede damer, penge og berømmelse. Politiken har besøgt Casper Christensen – aktuel med biografien ’Casper’ – for at få svar på, om han virkelig har forandret sig.