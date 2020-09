I 2007 lignede Britney et menneske, der ikke havde noget at tabe. What a look!

Her dukkede hun på et tidspunkt op i den fjollede dåselatter-teenagetv-serie ’Sabrina, skolens heks’. Britney Spears blev tryllet ind i Sabrinas stue for at spille en koncert, kun for Sabrina, og efter sangen sagde Sabrina henvendt til Britney Spears: »Det er lidt mærkeligt at være til Britney-koncert alene«.

»Men det ved du jo ikke noget om«, fortsatte Sabrina, »du er jo altid omgivet af mennesker«.

»Nogle gange«, svarede Britney Spears, »er det faktisk det mest ensomme sted at være«.