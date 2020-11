Temperamentet er islandsk, men når det gælder tøjstil og drukkultur: »Der tænker jeg: Gud, jeg er fuldstændig dansker!«

Han er en rebel med et voldsomt temperament, der som regel går ud over ham selv. Og så er Jón Axel Fransson solodanser med et savn efter et socialt liv uden for Den Kongelige Ballet. Nu har den højtspringende islandske vulkan anskaffet sig en hund som trøst.