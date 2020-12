Voldtaget kunstner tabte i retten, og så malede hun denne halshugning igen og igen

Åh, at drømme sig væk til fjerne horisonter. Den amerikanske kunstner John Baldessari er indbegrebet af californisk kunst. Der er noget pot-rygende steneragtigt onkel-sexet over det store fotografi af en dum palme, der stikker hovedet op over horisonten. 'Palm tree/Seascape', 2010 © John Baldessari Courtesy the artist/Marian Goodman Gallery, New York Foto: © John Baldessari Courtesy the artist/Marian Goodman Gallery, New York