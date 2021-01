22-årige Cecilie Stejner: »Min krops- og kønsbehåring giver mig power. Det er en daglig påmindelse om, at jeg har gjort noget for mig selv«

Jeg mindes ikke at have fået påtaler de seneste par år. En af grundene til det er, at jeg omgiver mig med mennesker, der ligner mig værdimæssigt. Andre, der også ved, at hår er et aktivt valg og ikke kun et fravalg. Og som accepterer, at andre har truffet et anderledes valg. Det havde helt sikkert været sværere, hvis jeg havde gået på andre skoler og haft andre vennekredse. For at jeg synes, at det er sexet, udtrykkes af en æstetik, som har været dyrket i mine omgangskredse. Hvis ikke den havde været dyrket, havde jeg nok stadig fjernet mit hår.

