Jeg læste Marilyn Mansons selvbiografi, da jeg var 15. Nu har jeg læst den igen. Det var klamt

Kvinden er skuespilleren Evan Rachel Wood. Sangen hedder ’Heart-Shaped Glasses’, og året er 2007. Marilyn Manson er teknisk set stadig gift med burleske-kunstneren Dita Von Teese, men året inden havde han indledt et forhold til den 18 år yngre Wood. »Don’t break my heart / And I won’t break your heart-shaped glasses, little girl«, synger han. Musikvideoen ender med, at de sidder i en bil, der går op i flammer, hvorefter de kører ud over en skrænt.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind