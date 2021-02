Ayaan Hirsi Ali: »Kvindebevægelsen er ligeglad med de kvinder, der lider i gaderne, på togstationerne, i parker og i deres hjem«

Ayaan Hirsi Ali havnede i Holland, hvor hun siden blev medlem af parlamentet. Hele sit liv har den kontroversielle forfatter og aktivist kæmpet for kvinders ret til at bestemme over deres eget liv. Hun skrev manuskriptet til den islamkritiske film ’Submission’, som filminstruktøren Theo van Gogh nåede at lave, inden han blev myrdet på åben gade i 2004 af en islamisk fundamentalist fra Marokko.

