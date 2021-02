Claes Bang: »Vi er alle sammen blevet helt gak i bærret og klar til en tur på sindssygehospital«

Vi du acceptere at blive overvåget, registreret og måske spærret inde for at bremse coronaepidemien?

Folketinget er i al hast ved at vedtage en ny epidemilov, for ellers kan regeringen ikke holde skoler, butikker og biografer lukkede efter 1. marts.

Men er politikerne så kriseramte, at de risikerer at gå for langt? Vi spørger Sebastian Stryhn Kjeldtoft, der som journalist på Politiken har fulgt arbejdet med epidemiloven.