Geologer: Nu kan vi endegyldigt punktere Nationalmuseets myte om Egtvedpigen

Det vakte stor opsigt, da forskere tilknyttet Nationalmuseet i 2015 bekendtgjorde, at Egtvedpigen i virkeligheden ikke var født og opvokset i Danmark, som man indtil da havde troet, men tværtimod kom langvejs fra, muligvis fra Schwarzwald i Sydtyskland.

Siden da har spørgsmålet om Egtvedpigens fødested fyldt en hel del blandt landets arkæologer, geologer og andre videnskabsfolk, og ideen om, at hun skulle være indvandret fra Schwarzwald, er flere gange blevet forsøgt gendrevet.

Fakta Egtvedpigen Egtvedpigen blev fundet i en kiste af en udhulet egestamme i 1921 i gravhøjen Storhøj ved Egtved vest for Vejle Hun var, da hun blev lagt der, mellem 16 og 18 år, hun var omkring 160 cm høj og smal om livet. Hun blev begravet en sommerdag omkring 1370 f.v.t. Det cirka 3.400 år gamle lig af den unge pige var klædt i et lårkort snoreskørt og en kort bluse, som har blottet hendes maveskind På den bare hud bar hun en rund bronzebælteplade, som var udsmykket med spiraler og skulle symbolisere Solen, som man også kender det fra Solvognen I den mundering har hun sandsynligvis fungeret som præstinde og har om sommeren som led i religionsdyrkelse danset for solgudinden. Formentlig topløs, som små bronzestatuer fra den danske bronzealder har kunnet dokumentere I kisten lå der også en tøjpakke med flere afbrændte knoglerester af et 5-6-årigt barn, som kunne være søster eller bror til Egtvedpigen Egetræskisten med Egtvedpigen kan ses på Nationalmuseet i København Kilde: Nationalmuseet, København Vis mere

Nu mener geologer fra Aarhus Universitet, at de overbevisende kan punktere argumentationen for, at Egtvedpigen skulle være andre steder fra end netop Egtved.

»Vi mener, at vi med de her undersøgelser overbevisende gendriver Nationalmuseets argumenter. Der er intet videnskabeligt belæg for at hævde, at Egtvedpigen skulle være andre steder fra end det mest oplagte: området omkring Egtved, hvor hun er fundet«, siger Rasmus Andreasen, der sammen med sin geologkollega Erik Thomsen netop har offentliggjort to videnskabelige artikler om emnet i tidsskriftet Frontiers in Ecology and Evolution.

»Egtvedpigen kan i princippet sagtens være fra Sydtyskland eller alle mulige andre steder langt væk, for den sags skyld, men der er bare ikke noget videnskabeligt belæg for at sige det. Vores målinger viser, at hun lige så vel kan være fra Egtved som fra Sydtyskland«, siger Rasmus Andreasen.

Samtidig mener geologerne at have påvist, at også en lang række andre arkæologiske fund, der tidligere er blevet bestemt til at komme fra udlandet – herunder Skrydstrupkvinden og de begravede på vikingegravpladsen ved Trelleborg – i virkeligheden også med størst sandsynlighed er født, hvor de er fundet: i Danmark.

En snart seks år gammel strid

Forskerne fra Nationalmuseet kom i 2015 frem til konklusionen om, at Egtvedpigen var indvandret »langvejs fra«, ved at analysere indholdet af grundstoffet strontium i emaljen i hendes seksårstand og sammenholde det med niveauet af strontium i området omkring Egtved.

Strontium findes overalt i naturen. Når vi spiser og drikker, bliver det optaget i kroppen og ender i skelet, negle, hår og tænder. Strontiummet i seksårstandens emalje lagres i de første år af vores liv, mens denne bliver dannet, og emaljens såkaldte strontiumsignatur kan derfor afsløre, hvor vi har befundet os i den første del af vores liv.

Nationalmuseets forskere fandt, at Egtvedpigen som lille ikke havde haft en strontiumsignatur, som matchede den, der findes i området omkring Egtved – eller andre steder i den danske natur, for den sags skyld – og at hun derfor måtte være født et andet sted langt borte. Det var sådan, Schwarzwald kom ind i billedet, da man her har en strontiumsignatur, som matchede Egtvedpigens.

Jeg synes ikke, det giver mening at bringe politik ind i diskussionen Rasmus Andreasen, geolog, Aarhus Universitet

Opdagelsen var sensationel og skabte overskrifter, da den viste, at bronzealdermennesket var langt mere mobilt, end man hidtil havde troet, og så blev den tilmed mange steder tillagt en politisk dimension: For hvis noget så dansk som Egtvedpigen i virkeligheden var indvandrer, hvad sagde det så om vores land?

Foto: Nationalmuseet På den bare hud​ bar Egtvedpigen en rund bronzebælteplade, som var udsmykket med spiraler og skulle symbolisere Solen, som man også kender det fra Solvognen.

Små fire år senere, i 2019, såede geologerne Rasmus Andreasen og Erik Thomsen fra Aarhus Universitet imidlertid tvivl om grundlaget for forskningen udført af forskerne fra Nationalmuseet.

Kritikken gik på, at forskerne fra Nationalmuseet havde kortlagt strontiumsignaturen i området omkring Egtved med målinger i blandt andet vand ved landbrugsjord. Problemet med det var ifølge geologerne, at da man de seneste 100 år har strøet kalk, som også indeholder store mængder strontium, ud på de kalkfattige marker i Danmark for at forbedre jordens kvalitet, kan man ikke bruge målinger på moderne dansk landbrugsjord til at sige noget om den strontiumsignatur, der har været på Egtvedpigens tid.

Det fik dem til at konkludere, at kollegernes målinger var misvisende. Samtidig foretog de selv nye målinger i områder omkring Egtved, der ikke skulle være påvirket af moderne landbrug, og de viste ifølge geologerne, at områdets strontiumsignatur faktisk var fuldt ud forenelig med Egtvedpigens.

Hos Nationalmuseet var man dog uenig. Forskerne her mente, at strontiummet fra jordbrugskalken bliver i de øverste jordlag og dermed ikke siver ud i vandmiljøet, hvor størstedelen af deres målinger blev foretaget. De fastholdt derfor, at deres målinger var gyldige.

Det er den påstand, som Rasmus Andreasen og Erik Thomsen fra Aarhus Universitet nu mener at have gendrevet.

»Vi fandt, at strontium er meget mobilt. Vores målinger viste, at 80-100 procent af strontiummet fra jordbrugskalken blev udvasket. Det vil altså sige, at den ikke bliver i det øverste jordlag, men i høj grad trænger ned i jorden og den vej igennem ender med at påvirke strontiumsignaturen i vandmiljøet«, siger Rasmus Andreasen.

»Det er simpelthen ikke det, deres data viser«

Karin M. Frei, der har en kandidatgrad i geologi, og som er en af forskerne tilknyttet Nationalmuseet, er imidlertid fortsat uenig.

»Det er simpelthen ikke det, deres data viser«, siger hun.





Set i lyset af den mangeårige og omfattende internationale og nationale forskning, der foreligger på området, og som understøtter vores konklusioner, er der nærmere behov for, at Andreasen og Thomsen fremlægger videnskabelige og velfunderede data, som begrunder deres påstande Karin M. Frei, geolog, Nationalmuseet

»De har påvist, at jordbrugskalken hurtigt opløses. Men det er en fejlslutning at gå fra den information til konklusionen om, at store mængder af strontium siver videre ned i jorden. Det gør den ikke. Den binder sig meget effektivt til det organiske materiale og bliver i de øverste jordlag. Det har vi allerede vist i vores videnskabelige modsvar, som vi publicerede sidste år, og det samme er også tidligere blevet påvist af en canadisk forskergruppe i 2018«.

Men Rasmus Andreasen holder fast.

»Det er ikke sandt. Vi sammenholder vores målinger fra 2019 med Freis egne målinger fra det samme sted i 2014. Det, vi kommer frem til, som det også fremgår af vores artikler, er, at der i mellemtiden er forsvundet cirka 4 gram strontium per kvadratmeter. Hvis ikke det strontium skulle være sivet videre ned gennem de øverste jordlag, hvor skulle det så være forsvundet hen?«.





Foto: Nationalmuseet Det cirka 3.400 år​ gamle lig af den unge pige var klædt i et lårkort snoreskørt og en kort bluse, som har blottet hendes maveskind.

Det kan vække undren hos lægmand, når to ekspertkilders udmeldinger så direkte strider mod hinanden. Det har givet næring til påstande om, at diskussionen i virkeligheden er mere politisk, end den er videnskabelig.

Handler det i virkeligheden bare om, at forskerne hver især forsøger at bekræfte deres eget henholdsvis nationalistiske og globalistiske verdensbillede?

»Jeg er forsker. Jeg arbejder videnskabeligt og fremlægger mine forskningsresultater. Jeg har godt bemærket, at diskussionen er blevet politiseret, men det er ikke en debat, jeg som forsker har nogen som helst holdning til. Det, der driver mig, er ganske simpelt at opnå en større viden om vores forhistorie«, siger Karin M. Frei, og lige præcis her ligger hun og Rasmus Andreasen på linje.

»Man skal huske på, at Egtvedpigen levede, mere end 2.000 år før Danmark blev nævnt for første gang. Jeg synes ikke, det giver mening at bringe politik ind i diskussionen«, siger Rasmus Andreasen.

Drejer sig ikke blot om Egtvedpigen

Spørger man Rasmus Andreasen, har deres påvisning af jordbrugskalkens betydning for strontiummålinger mere vidtrækkende konsekvenser end blot en punktering af Nationalmuseets argumentation om Egtvedpigens fjerntliggende fødested.

Den giver i virkeligheden anledning til en total omskrivning af den europahistorie, som arkæologien herhjemme har skrevet over de seneste år.

»Det her drejer sig ikke kun om Egtvedpigen. Det drejer sig også om Skrydstrupkvinden. Og vikingegravpladsen ved Trelleborg. Og mange andre. Vores undersøgelser vil i virkeligheden kræve en helt ny tolkning af stort set alle arkæologiske fund, der oprindelig blev tolket til at stamme fra udlandet«, mener geologen.

»Den meget høje grad af individuel mobilitet, den massemigration på tværs af Europa, som Nationalmuseet længe har argumenteret for, der allerede fandt sted i bronzealderen, den er der ganske simpelt ikke belæg for at fastholde med udgangspunkt i målinger af strontium«.

Den vurdering er Karin M. Frei selvsagt uenig i.

»For mig forekommer den udmelding helt absurd. Set i lyset af den mangeårige og omfattende internationale og nationale forskning, der foreligger på området, og som understøtter vores konklusioner, er der nærmere behov for, at Andreasen og Thomsen fremlægger videnskabelige og velfunderede data, som begrunder deres påstande«.

Karin M. Frei oplyser, at hun ikke ser et behov for nu at komme med »endnu en videnskabelig tilbagevisning« i form af nye videnskabelige artikler.