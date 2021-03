Fjern én bygning fra Københavns historie, og hele den moderne verden forsvinder

Uden de nærmest utrolige opdagelser, et par håndfulde fysikere for 100 år siden skændtes om i et auditorium på Blegdamsvej i København, havde vi hverken haft computere eller mobiltelefoner. På bygningernes 100-års dag arbejder de på Niels Bohr Institutet på »den anden kvanterevolution«, som – siger de – vil give menneskeheden endnu et voldsomt skub fremad.