De får meget lidt plads i historien om danskerne. Og det kan koste os dyrt

Når vi fortæller historien om, hvem vi egentlig er som danskere, optager industrien en meget lille plads. Det er et tab, ikke bare af fortid, men også af muligheder i fremtiden, mener museumsfolk. De kritiserer, at landbruget, folkebevægelser og ’småt er godt’ dominerer historieskrivningen. Men siger også, at industrien selv bærer en del af skylden for miseren.