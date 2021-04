Kjolen slanger sig om kroppen og ser sort, skinnende og levende ud. Den er helt vild

Det er kernen i særudstillingen ’Oceanista’ (ocean plus fashionista), der efter fire måneders corona-forsinkelse endelig åbner på Museet for Søfart. Det er et oplagt emne for museet at kaste sig ud i, og resultatet er en lærerig rejse gennem strik, skaller og mere eller mindre stuerene fantasier.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til hele Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her