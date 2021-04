Blod, sved og hævet mellemkød: En stribe kvinder har fået nok. Nu tager de opgøret

Er det nu også rigtigt, at mor ikke bare er den bedste i verden – men også det bedste at være? En ny generation af mødre synes at tvivle. I litteraturen og i kunsten. Og i kulturen som sådan. I hvert fald ser moderrollen ud til at stramme de forkerte steder, og flere unge forfattere er dødtrætte af, at ligestillingen aldrig rigtig er nået ind i forældreskabet. Vi skriver moderskabets nyere kulturhistorie.