14-årig tysk dreng i Sønderjylland: Jeg synes, alle mennesker bør fejre det i deres eget hoved

Genforening og grænsestrid kan måske lyde støvet, hvis man ikke selv bor ved en grænse. Men havde Spielberg hørt om minoriteternes kampe i Sønderjylland og Sydslesvig, havde der for længst ligget en film, mener en af genforeningsjubilæets aktører. Grænselandet fejrer – et år for sent – det unikke, Danmark har: en fredelig grænse.