DR undertrykte klager over seksualiseret miljø i Pigekoret

De ansvarlige i DR afviste, bagatelliserede eller lukkede helt ned for klager, når pigekorsangere i Michael Bojesens tid som chefdirigent for det traditionsrige og eliteprægede DR Pigekoret prøvede at sige fra over for det, de oplevede som et seksualiseret og grænseoverskridende miljø, fortæller tidligere sangere.

Michael Bojesen er i dag chef for Malmø Opera og udpeget af kulturministeren som formand for Statens Kunstfond, Danmarks største kunstfond, der årligt uddeler godt en halv milliard kroner til kunstnere.