Butikkerne lukkede, og de unge flygtede. Nu har Ærø pludselig knækket kurven

Her er spændskiver og vinkelmålere, hængt op i værktøjslageret efter størrelse og system, nærmest som en sommerfuglesamling, og den obligate pinup-værkstedsblondine, iført pumps og bikini, kigger frem fra et ydmygt hjørne. Herfra har hun udsigt til den centrale produktionshal og et sammensurium af flyttekasser, maskiner og grej og værktøj, der er ved at blive pakket ned.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til hele Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her