Savner du de varme kroppe, det tætte og spontane, det helt særlige? Så se disse billeder fra Roskilde Festival

I næste uge forsøger arrangørerne af Roskilde Festival at sætte et plaster på såret efter to aflyste festivaler med arrangementet Summer Days med kunst, koncerter og aktivisme. Hvis du alligevel går og savner den ægte vare, så har vi fundet lidt til nostalgien og nysgerrigheden. Fotografen Jens Juul har gennem en årrække deltaget i lejrlivet på Roskilde Festival, som han har dokumenteret i fotoserien ’Camp’, som du kan se her.