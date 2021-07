Autoriteterne vakler: »Den fælles reference i dag er altså ikke Marcel Proust. Det er Kim Kardashian«

Engang skulle du bare lytte til Mozart og læse Dostojevski for at kunne kalde dig en bevidst kulturforbruger. Men i dag er det lige så vigtigt at kunne begå sig i Artigeardits rap og reality-tv som ’Prinsesserne fra blokken’ som i Det Kongelige Teaters sæsonprogram. Og du må kunne forsvare hvert et valg, du tager. Samtidig kan du ikke gøre dig til dommer over den gode smag, bare fordi du har en fin titel.