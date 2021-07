Priserne eksploderer: »Vi hev os i håret og tænkte, ej nej, det kan vi ikke tillade os«

De seneste fem år er det blevet markant dyrere at bruge nærmest alle former for kultur i Danmark og især museerne. Man skal passe på, at vores kulturskat ikke bliver forbeholdt de rige, siger gæster på Moesgaard Museum i Aarhus. Kulturministeren vil undersøge, hvad prisstigningerne skyldes.