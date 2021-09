'Borgen' og 'Forbrydelsen' har været med til at gøre danske tv-serier eftertragtede. Nu har succesen fået utilsigtede konsekvenser

Efterspørgslen på danske film og tv-serier har skabt et massivt pres, lyder det fra producenter og ikke mindst DR, der har lukket ned for sin største dramasatsning. Og kan branchen ikke følge med, risikerer Danmark at sætte sit internationale ry over styr, siger flere aktører.