Han var nået til et punkt, hvor han havde »en forurenet hjerne, en forurenet sjæl«. Så fandt de huset i skoven

Langt ude på landet i Sverige ligger en utopi. En nedlagt skole, som den amerikanske musiker Don Cherry og den svenske kunstner Moki Cherry i 1970’erne forvandlede til et fristed for sig selv og deres familie, lokale skolebørn og musikere fra hele verden. Her gentænkte de deres tilgang til kunsten og hverdagen, så det gav genlyd i musikken. Nu skal Moki Cherrys værker udstilles, og Politiken har besøgt det gamle hippieparadis i Skåne, der i dag står som et levende museum.