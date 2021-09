To uger før bogen udkom, stod 'Forbrydelsens' far pludselig ansigt til ansigt med en chef fra Netflix. Det gav ingen mening

Han gjorde nordic noir cool og DR Drama til en international magtfaktor. Nu er Søren Sveistrup skiftet til Netflix, der har premiere på hans krimiserie ’Kastanjemanden’. Men selv med en streaminggigant i ryggen er han bekymret for den danske filmbranche, for hvis presset stiger, kan branchen ende med at sætte sit internationale navn over styr.