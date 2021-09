Forsker om Merkels store passion: »I begyndelsen troede jeg, det var et pr-stunt«

Gennem sine 16 år har Angela Merkel dyrket den tyske kultur, som er blomstret i hendes tid som kansler. Ikke nødvendigvis, fordi den Wagner-glade leder nødvendigvis har gjort meget for det, men fordi hun med sin åbne tilgang har vist, at alle former fra kultur fra det fine til undergrunden er o.k. Ligesom et fodboldlandshold med mangfoldighed