Det mystiske T viste sig at gemme på sensationel viden om vores civilisation

Tidligere mente man, at det var landbrug, der fik vores forfædre til at bosætte sig. Men udgravninger i Tyrkiet viser, at allerede omvandrende jægere og samlere mødtes i imponerende templer for at dyrke ritualer og kunst, og at man i de første byer insisterede så stærkt på lighed, at man ligefrem byttede børn. Det tyrkiske kulturministerium vil nu foretage udgravninger på ikke færre end tolv nye steder.