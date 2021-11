Han er på vej til at blive en verdensstjerne: 19-årige danske Michael Germer er et helt særligt talent

Den 19-årige violinist Michael Germer, der optræder i DR Koncerthuset lørdag, er sin generations helt store talent. Han har hørt Beethovens og Brahms’ violinkoncerter sådan cirka hver dag, fra han var tre. Og han mangler stadig at lodde dybderne i musikken. I en alder af 16 flyttede han alene til Israel for at studere, for hvis man ikke ved, at man skal være violinist for livet i en alder af ti, ja, så skal man slet ikke være violinist.