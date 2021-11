5 hjerter: Hver gang en bøsse nævnes i denne bog, er teksten lyserød. Det er sgu fedt

Det er praktisk med den lyserøde skrift, men det er mere end det. Det er også politisk. For hvorfor ikke fremhæve alle, der er bøsser? Give den fuld skrue og masser af opmærksomhed, når man nu har muligheden for det? Hvorfor skjule, at vi er bøsser, når man lige så godt kan råbe det ud, så alle forstår, at vi ikke skammer os?

