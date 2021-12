Dragqueen Betty Bitschlap mener, at fremtiden er homo. Danmark har bare ikke fattet det endnu

Engang var Betty Bitschlap bare en lille blond fyr fra Vestjylland. I dag er hun en stjerne – og deltager i en international sangkonkurrence for dragqueens, ’Queen of the Universe’, som netop nu vises på Paramount+. Her kan hun være hundrede procent sig selv, siger den 31-årige dragqueen. Vi var med Betty Bitschlap til dragshow i Vega.