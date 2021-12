6 hjerter: Det er vidunderligt at læse

James Rebanks har valgt at udnytte den ’højttaler’, han har fået takket være ’Fårehyrden’s succes og den opmærksomhed, han har fået via programmer på BBC. I en situation, hvor det haster med handling, prøver Rebanks at indtage en konstruktiv rolle, der både har blik for den grønne omstilling, det sorte syn på den truede natur og landbrugets udfordringer.

