Professor: Det er tidens store samtaleemne. Og vi har alle sammen misforstået det

Har du også opgivet at diskutere identitetspolitik efter skænderierne om alt fra mexicanerudklædning over #MeToo til film, der vises på filmskolen? Idéhistoriker Mikkel Thorup har undersøgt begrebet identitetspolitik. Han mener, at vi har misforstået det, og at det er en del af grunden til, at vi hidser os sådan op over det.