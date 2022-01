»Vi er journalister, vi er ikke lovbrydere«: Pressen ved mere, end redaktørerne kan trykke. Er det et problem?

For mange mediechefer var det ikke nogen nyhed, da det mandag kom frem, at chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, sidder fængslet. Medierne ved mere, end de fortæller, men hvad er deres ansvar i whistleblowersager? Og hvad er der på spil, når højtstående kilder vælger at gå til journalister?