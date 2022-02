Det eneste, der er beklageligt i forhold til ’Kandis for livet’, er anklagerne mod og beklagelserne over filmen

Danske kunstdokumentarfilm som ’Flugt’ og ’Kandis for livet’ har fået så stor succes og offentlig bevågenhed, at gamle diskussioner om genrens metoder dukker op igen. Det har fået nogle journalister til at råbe op og DR til at beklage. Det eneste, der er beklageligt, er, at der er så ringe forståelse for genren, skriver Kristoffer Hegnsvad i denne kulturkommentar.