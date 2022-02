Halfdan Rasmussens barnebarn er stort set ukendt i offentligheden. Nu er han Danmarks største Oscar-håb

Da han var 20 år, fandt han tilfældigvis nogle videofilm, hans afdøde farfar, Halfdan Rasmussen, havde efterladt. Som viste ukendte sider af digteren. Siden har Jonas Poher Rasmussen som dokumentarfilminstruktør fortalt overraskende historier om de svære sider af et menneske. Hans ’Flugt’ er nu nomineret til tre oscarpriser. Det er fantastisk, men også overvældende for et menneske, der længes efter at være alene i en glashytte i den svenske natur.