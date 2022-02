»Folk er forundret«: Hvad er det egentlig, der sker med Netflix?

Abonnenterne vælter ikke længere ind på Netflix, som har set sig nødsaget til at hæve prisen i flere lande for at kunne fortsætte med at producere nok nye serier og film. Det har fået analytikere til at spørge, om søvn måske alligevel ikke er den største konkurrent for giganten, der gjorde os alle til streamere.