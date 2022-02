Natascha Kampusch slap fri og kom ud til et nyt fangenskab

Som tiårig blev Natascha Kampusch kidnappet på vej til skole. I otte et halvt år blev hun tilbageholdt og mishandlet i et kælderrum. Hun overlevede og slap fri, men blev så mistænkeliggjort og hængt ud i medier verden over. I en ny dansk dokumentar efterlyser hun et opgør med ’victim blaming’.